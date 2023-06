Virginie COUNIOUX DE CONIGLIANO (ROUGET DE CONIGLIANO)

J'ai à coeur de mettre mon leadership de transformation au service d'écosystèmes qui vont permettre de bâtir un nouveau monde.



Mes compétences : Je conseille les organisations publiques et privées dans leurs stratégies à impact, incluant la dimension digitale et durable tout en utilisant la data comme socle à la décision. Grâce à ma vision claire, ma méthodologie éprouvée, mon expertise et ma capacité à inspirer confiance, je suis en mesure d'aider mes interlocuteurs à mener les changements nécessaires.



- Depuis 7 années, j'accompagne les prises de conscience sur la crise climatique & énergétique au niveau national et mondial. Tant à l'OCDE, en travaillant à la digitalisation du service de communication, à monter des campagnes marketing internationales ou à l'AIE, Agence Internationale de l'Energie, en montant une cellule de crise en 2022 pour faire face à l'urgence de la crise en Ukraine.



- 11 années dans des Grands Groupes Internationaux dans la Distribution Bâtiment comme Saint Gobain, j'ai dirigé une BU, lancé une enseigne, puis conseillé des DG dans leurs choix stratégiques.





Mon constat est que la transition des organisations se fera vers des modèles durables et s'appuient sur des compétences non seulement en transformation complexes, mais requiert aussi des compétences académiques sur le développement durable, c'est pourquoi je me suis formée à ce sujet à Centrale Supélec et accompagne la CEC (Convention des Entreprises pour le Climat) où nous participons à la rédaction des feuilles de route climatiques pour 40 cabinets de Conseil.



Mon projet est de participer à des projets innovants, à impacts environnementaux, à travers une direction stratégie, marketing ou influence, direction de BU.



#Data au service du développement durable #Data4Good

#Directrice de Transformation #Directrice de Business Unit #Directrice Marketing #Directrice Communication #Executive #Board Member #Sustainability #Climatechange

#Digitaltransformation #UX #Impact #DesignThinking