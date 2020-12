Virginie CRAUSTE

Diplômée depuis 2010 en management par la qualité, j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine de la qualité en santé et dans le médico-social (EHPAD et SSIAD). Lors de mes expériences professionnelles, mes missions consistaient en l'analyse et au suivi des démarches qualité et de gestion des risques, notamment dans le cadre des certifications et des évaluations externes. Je travaille actuellement pour un Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux et Établissements Locaux de Proximité d'Ardèche Méridionale (GCS HELPAM) en tant qu'ingénieur qualité - risques. Ma fonction consiste en la coordination et la supervision des responsables qualité - risques de chaque établissement.



Mes compétences :

Documentation

Initiative

Normes Qualité

Qualité

Rigueur

Synthèse