Virginie DOUAREC

Forte d'une expérience d'une quinzaine d'années dans le domaine du bâtiment et travaux publics, mes compétences acquises tout le long de ma carrière, mon dynamisme et ma réactivité me permette d'accomplir des missions différentes selon les besoins et les priorités du moment.

Avec une connaissance des apppels d'offres et des préparation des convois exceptionnels entre autre, réalisation des devis, courriers, accueil physique et téléphonique, facturation, planning chantier...

Je cherche un poste en CDI sur le secteur de Rouen et agglo ainsi que sur le département 27.



Mes compétences :

Formation Emailing

Accueil

Communication

Ressources humaines

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Planning suivi de chantier

Facturation

Itinéraire Convois exceptionnels