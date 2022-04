Erwann DOUAREC

Responsable Commercial Export expérimenté, rompu aux circuits de distributions Wholesale, Retail & Travel Retail. Aisance relationnelle (aussi bien en Espagnol qu'en Anglais), combinée à un tempérament orienté chiffres (résultats) m'ont permis de remplir les objectifs fixés. Entre- autres responsabilités:



• Gestion et développement du portefeuille marques pour les marchés domestiques & Duty Free

• Identification de partenaires et ouvertures de nvx comptes (Chaines, Distributeurs, GSS, GMS…)

• Définition des BP et des objectifs mensuels (volume et valeur) pour chacun des comptes clés

• Mise en place de plans marketing personnalisés (en collaboration avec les responsables produit)

• Optimisation des portefeuilles marques et suivi de la bonne visibilité des collections sur les POS

• Participation aux salons et aux évènements ponctuels (sponsoring, lancement collection…)

• Formation du personnel (force vente, responsables de magasins...)

• Encadrement équipe multiculturel (responsables pays, ADV)