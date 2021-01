Virginie EVRARD

Je m'appelle Virginie, j'ai 27 ans. J'habite près de Saint-Omer. Je recherche actuellement un emploi dans le secteur de la grande distribution. (Hôtesse de caisse, employée de rayon, pompiste)



Mes compétences :

Effectue le facing

Mets en rayon

Effectue la cuisson des viennoiseries / des pains

Effectue le réglage des chambres de pousses

Emballe, étiquette et fais la rotation

Solde les produits

Dépote les palettes

Effectue le plaquage des pains et viennoiseries

Nettoie l'ensemble des locaux

Accueille renseigne et sers le client

Faire des étiquettes pour les rayons

Réalise l'encaissement des produits