Virginie GIUST

Je suis diplômée d'un MASTER dans le Management Sportif (IAE FRANCE)

J'ai exercé six ans en tant que Coordinatrice des Services Administratifs et RH dans un organisme de formation et deux ans en tant que Manager de club Sportif.



En 2018, je me suis lancée dans l'entreprenariat, une expérience qui me permet d'évoluer dans des environnements différents!

Aujourd'hui, Je propose mes services dans le domaine de l'Administration, de la Gestion et aussi de l'Evènementiel.

Mes clients: les travailleurs indépendants, les professions libérales, les entreprises, les associations, les particuliers.