Virginie GUIMBARD

CENTROSOLAR



Fabricant allemand de panneaux solaires.

en poste depuis fin 2009

commercialisation de solutions photovoltaïques au niveau national.

Maîtrise de SAP



Mission 1 - commercial BtoB région Est France,





Mission 2 - Création du centre de formation



"LES ATELIERS F2EB" : Formation Energie et Enveloppe du Bâtiment.



Centre de formation spécialisé dans les Energies et l'enveloppe du bâtiment (Isolation, RT 2012, BBC, Couverture, Murs rideaux, ITE, Sécurité, Conseil et Expertises, toits végétalisés...)



Missions : Développement formation et administration



- Identification des clients et prospection

- Mise en place de la stratégie commerciale et marketing

- Communication (création du catalogue de formation)

- Commercialisation de la formation

- newsletter

- en charge de l'administratif du centre de formation

- Pilote sur la mise en place de la structure sur l'ERP SAP.



Les ateliers F2EB proposent une trentaine de formations dans les Enr et l'enveloppe du Bâtiment. Nos 20 années d'expérience dans les Enr et notre réseau de formateurs nous positionnent comme organisme de formation professionnelle incontournable dans l'expertise des constructions durables d'aujourd'hui et de demain.





TECHNOALPIN SNOW EXPERTS



2ème fabricant mondial de canons à neige, filiale de la société mère implantée dans le sud-tyrol, à Bolzano.



Assistante commerciale sur l'ERP NAVISION / Commercialisation de canons à neige,

3 grandes périodes :

- Montage des dossiers d'appels d'offres publics auprès des organismes publics

- devis et préparation des chantiers

- Suivi de chantiers

En étroite collaboration avec la société mère et les chargés d'affaires, nous assurons l'ensemble du suivi commercial des stations de ski, nos principaux interlocuteurs pour les suivis de chantiers et réalisons des Journées Portes Ouvertes afin de promouvoir nos installations.





FLINT GROUP (BASF SYSTEMES D'IMPRESSION)



Auparavant, j’ai intégré pendant 9 ans à Lyon la filiale allemande du groupe international de chimie BASF, ayant pour mission la commercialisation de plaques photopolymères et équipements d’impression.



J’ai pris en charge le poste d’assistante technico commerciale / marketing, sur l'ERP SAP (participation à la mise en place du module ADV en 2001)

J'ai travaillé , en étroite collaboration avec les imprimeurs et les photograveurs, nos principaux clients, sur toute la partie logistique, gestion commerciale, offre de prix, facturation, commande....

En parallèle, j'ai été l'interface entre la force de vente, notre siège en allemagne, et la direction en France.





ADLER WERBEGESCHENKE



En 1994, j’ai travaillé pendant 3 ans à Munich comme conseillère commerciale en agence de cadeaux d’affaires (production en Angleterre et USA). Lors de cette expérience, j’ai également travaillé en étroite collaboration avec le service marketing pour l’élaboration et la traduction des mailings envoyés aux clients.

J’ai obtenu en parallèle un diplôme de langue allemande « Zertifikat Deutsch als Fremdsprache », délivré par le Goethe Institut.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

Énergies renouvelables

Photovoltaïque

Pack-office

Logiciel CRM

SAP

Développement commercial

Prospection commerciale