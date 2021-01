Bonjour,



Je suis Virginie HARET, une parisienne exilée à Lyon depuis maintenant 6 ans.

Après avoir oeuvré dans deux grands groupes industriels de renom, j'ai intégré la société APRIL Mon Assurance en juin 2009.

Mon entreprise, forte de 450 collaborateurs répartis en points de vente (métropole, Antilles et Réunion) mais aussi au siège social à Lyon, conçoit, vend et gère des produits d'assurance simples (auto, Moto, MRH, santé,...) à destination notamment des particuliers.

J'occupe la fonction d'assistante de Direction Générale depuis mon entrée dans l'entreprise. Intégrée aux Comités de Direction et Comités Exécutif, j'entretien une relation privilégiée basée sur la confiance et la loyauté avec les membres de la Direction et plus particulièrement avec le Directeur Général dont je suis l'assistante.

Membre des Comités de Direction et Comités Exécutifs, la légitimité de ma fonction (souvent décriée) n'en est que plus renforcée.



Amatrice de grands vins, je suis une épicurienne collectionnant les verres anciens et je parcoure les brocantes et antiquaires à la recherches de petits trésors des années 20 notamment.

Lectrice acharnée, je dévore romans contemporains, historiques et autres récits fantastiques à un rythme infernal.

Mes goûts musicaux sont eux aussi autant diversifiés que mes lectures (Gainsbourg, La Callas, Le métal que j'adore, en passant par Brel ou la musique noire américaine des années 50/60).

Bref, très curieuse de tout et de la vie en générale, je ne vois pas passer mes journées, ni semaines et encore moins années.



Très bref aperçu de ma "multiple" personnalité, j'espère pouvoir échanger avec vous.

A bientôt.



Mes compétences :

Assistant de direction

Commercial

Direction Marketing

Direction marketing & commercial

Marketing