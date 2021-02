Virginie LAPREE

Art-thérapeute clinicienne, je propose des consultations et suivis au sein de mon cabinet situé à Talant, sur RDV préalable.

Je travaille en parallèle pour des structures du médico-social et plus particulièrement avec des enfants, adolescents et jeunes adultes relevant des dispositif de l'aide sociale à l'enfance.

Mes centres dintérêts et d'études professionnelles vont du côté du corps, de ses éprouvés et ressentis, et plus particulièrement du côté de leur mise en jeu par l'utilisation de différents supports et matières.

Les médias que j'utilise sont, de manière très large, les arts-plastique.



Mes compétences :

Artiste plasticien

Art-thérapeute

Psychanalyse