Céline-Anissa CHAHI

Bonjour,



J'exerce en qualité de psychologue et art-thérapeute à Lyon et communes proches.



Mon parcours professionnel et de formation me permet de proposer :



- des consultations et suivis psychologiques à mon cabinet dans le 7e arrondissement de Lyon (proche gare Perrache) situé au 70 rue Parmentier (pour enfants / adolescents / jeunes parents, jeunes adultes et adultes). Prise de RDV par mail, téléphone ou via mon site internet ou ma page Doctolib.



- des ateliers à médiation artistique : art-thérapie en séances individuelles autour du récit de vie, journal créatif, arts plastiques, modelage, ... ou en groupe,



- des séances de supervision individuelle pour psychologues et art-thérapeutes,



- des groupes d'analyse de la pratique professionnelle en structures petite-enfance, avec ou sans temps d'observation de terrain préalables.



Je suis disponible pour envisager de nouvelles collaborations de travail en partenariat ou réseau.



Cordialement,



Céline CHAHI.



Mes compétences :

Psychothérapie analytique

Travail en équipe et compétences relationnell

Art-thérapie

Écoute Psychanalytique

Évaluation psychologique

Danse

Psychologue

Formation

Écriture

Psychologie

Recrutement