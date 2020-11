Virginie LE GALL

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL.

PROFESSEUR EN SCIENCES MEDICO-SOCIALES

FORMATRICE I.F.A.S (Institut de Formation Aides Soignants)

Formation initiale et continue (préparation et animation d'actions de formation, contribution à l'élaboration de dispositifs et accompagnement des parcours de formation, préparation aux concours administratifs)

Formation en psychologie du travail (réalisation de bilans de compétences, accompagnement VAE, conseil en orientation professionnelle, compréhension des situations de travail et du management, analyse et compréhension du lien subjectif du travail, développement de la capacité à transformer et à améliorer les conditions de travail)

Formatrice en manutention des personnes (dispensation de formations continues auprès de professionnels de santé)

Collaborateur pédagogique (conception et correction de sujets d'écrits de consours d'entrée en IFAS, IFAP, IFSI)



Mes compétences :

Construire une action de formation

Analyser la demande

Construire outils pedagogiques et methodologiques

Evaluer les acquis des formés

Animer seances de formation collective

Dispensation de formations initiales et continues

Information et communication avec des partenaires

Accompagner construction des parcours de formation

Contribuer à l'évaluation d'un dispositif

Accompagner mise en oeuvre des parcours de formati

Aide à l'élaboration du projet professionnel

Repérer / rémédier aux difficultés d'apprentissage

Analyse des Pratiques