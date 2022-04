Christelle COLLET TRAN

Infirmière, j'ai rapidement élargi mes responsabilités au management d'équipes, à l'organisation de l'activité des services et au pilotage de projets, relevant ainsi les challenges confiés par mes supérieurs hiérarchiques.

Fédérer une équipe autour d'un projet commun, avec, pour finalité, un accompagnement d'excellence au service des clients / patients est d’ailleurs un de mes moteurs personnels.





Mes compétences clés : Animation et coordination d'équipes, gestion de projet, relations commerciales et partenariales, interface entre differents métiers.



Mes valeurs : Esprit d'équipe, bienveillance, écoute et pédagogie, recherche du plus haut niveau d'excellence dans la qualité de service mise en oeuvre, satisfaction du patient/client.





Passionnée par mon métier, j'apprécie particulièrement les challenges multiples, les relations professionnelles pluridisciplinaires/ partenariales /commerciales et la capacité d'adaptation qu'exige cette fonction.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Amélioration de process