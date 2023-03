Virginie MAZOYER (CRESPIN)

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

o Entretenir, nettoyer un espace, un lieu, un local

o Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

o Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces

o Entretenir une surface, un sol

o Laver des vitres

o Contrôler l'état des stocks

o Effectuer les courses d'une personne

o Entretenir le linge de maison et les vêtements

Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Faire preuve d'autonomie

S'adapter aux changements

o Règles d'hygiène et de propreté

o Règles de sécurité domestique

o Procédures de nettoyage et de désinfection

o Caractéristiques des produits d'entretien

o Caractéristiques des produits de nettoyage

o Utilisation d'appareil électroménager

o Techniques de détachage

o Techniques de repassage