Christelle CHAMPAGNAC

Je suis à l'écoute d'opportunité, pour un poste de Manager Commercial ou Chef de Ventes dans la distribution commerciale CHR (alimentaire, boissons...)



Commerciale en CHR dans la distribution agro-alimentaire sur un secteur Parisien, depuis plus de 4 ans, je suis en quête de nouveaux challenges, pour acquérir toujours plus de compétences.

Courageuse et Pugnace je vis ce métier avec passion du défi, et envie permanente d'accroître en compétences. Je souhaite m'enrichir de nouvelles méthodes, de nouvelles sratégies commerciales et beneficier de compétences managériales.



Mes objectifs :

- Trouver un poste de COMMERCIALE CHR (alimentaire, boissons....) dans une société à taille humaine, ou un groupe misant sur la valeur humaine.

- Trouver un poste de MANAGER ou Chef de Ventes, dans une société à taille humaine, ou un groupe misant sur la valeur humaine.



Mes atouts pour le poste de Manager :

- Mes prédispositions en relation humaine et mon savoir faire commercial terrain

- Comprendre le fonctionnement et envies de développement pro et perso de son commercial, pour mieux le guider et le soutenir.

Gagner sa confiance et le sécuriser pour obtenir le meilleur de lui même.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Négociation

Gestion de la relation client

Négociation commerciale