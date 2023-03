Virginie MIFSUD

Irstea est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). Réparties en France dans 9 centres, ses activités de recherches et d’expertises sont tournées vers l’action et l’appui aux politiques publiques.



Sous la responsabilité du Directeur régional et du Responsable des services géneraux du centre, je suis Responsable du Pôle des Ressources humaines sur le Centre de recherche d'Aix en Provence au Tholonet :



Mes missions:



-Mettre en œuvre et assurer les processus de gestion individuelle ou collective : recrutement (contractuel, concours), intégration, mobilité, promotions, appréciations, fin d’activité….. ,



-Concevoir et mettre en œuvre en liaison avec les équipes pédagogiques des actions de formation continue ,



-Contribuer au dialogue social ,



Mes compétences :

Concevoir des tableaux de bord

L’organisation et le fonctionnement de la recherch

Rédiger des notes administratives et documents de

Connaissance générale des finances publiques, des

Rechercher des solutions adaptées aux besoins des

Connaissance générale de la sociologie et la psych

Exploiter les SIRH

Connaissance approfondie des concepts et méthodes

Les métiers de la fonction publique et en particul

Connaissance approfondie des statuts, règlements e

Être membre de jury de concours ingénieur d'études