Virginie MOUNIER

Depuis juin 2014

Macif Centre de Voile à Niort



Depuis février 1997

Responsable communication interne au Siège Social de la MACIF : Organisation, mise en place, création et gestion de l’ensemble de la communication interne.



1996

Agence de communication, à Niort, travaillant pour la CAMIF : Rédactrice publicitaire.



1994/1995

CAMIF Publications, à Niort : Création, réalisation et suivi d’actions publicitaires ou institutionnelles pour fidéliser et développer une clientèle de Vente par correspondance.



1993/1994

Responsable communication et publicité dans un magazine socio-culturel sur la région Poitou-Charentes-Vendée, à Niort.

Création d’un magazine sur le patrimoine socio-culturel de la région : publicité, promotion, relations publiques, grands évènements. Gestion du fichier des abonnés. Organisation d’expositions.



1992

CEA/CESTA (Commissariat à l’Energie Atomique), à Bordeaux : Organisation d’une exposition sur le nucléaire au Conseil régional, lors de la Science en Fête. Communication et valorisation de l’image du nucléaire auprès des enfants : rédaction d’un flash-infos et création d’une vidéo sur l’exposition.



1991

TORRENT, Agence conseil en communication, à Paris :

Organisation d’un colloque pharmaceutique à Istanbul. Organisation matérielle, contact avec les invités. Création d’un mailing et gestion des réponses.



1990/1991

INSTITUT FRANÇAIS D’ATHENES,en Grèce : Etude sur le public des manifestations culturelles et sur le cinéma français en Grèce, interview de Théo Angelopoulos. Organisation de manifestations et de rétrospectives culturelles.



1989

RADIO MONTE CARLO, à Paris et Monaco : Préparation des émissions, commercialisation des espaces publicitaires. Contact et emploi du temps des émissions de divertissements : accueil des personnalités et déroulé de l’émission.



Mes compétences :

Cinéma

Presse