Virginie MRAIHI (PETITPREZ)

Polyvalente, je suis en mesure de prendre en charge une multitude de tâches aussi différentes que l'organisation, la communication, la comptabilité, la gestion administrative du personnel, l'action commerciale.

J'assure le suivi des relations avec les clients, les fournisseurs, les banques, les services fiscaux et les organismes sociaux.

Je gère les opérations courantes liées à la trésorerie de l'entreprise.

Ci-dessous un descriptif de mes différentes missions par domaine.



Missions administratives:

- Traiter le courrier et les mails ;

- Gérer les communications téléphoniques ;

- Suivi et mise à jour des fichiers clients, des fournisseurs et des dossiers sous-traitants ;

- Réapprovisionnement des fournitures de bureau ;

- Création et mise à jour du site internet

- Archiver et classer les documents, dossiers... ;

- Gérer les activités pour les stagiaires ;

- Gestion des risques.



Missions administratives du personnel:

- Tenir à jour les dossiers du personnel ;

- Déclaration unique d'embauche ;

- Suivi des absences, des congés et des visites médicales, législation du travail ;

- Déclaration AT-MP;

- Enregistrement des fiches concernant les heures de présence du personnel sur chaque chantier ;

- Préparation de la navette des salaires;

- Elaboration des contrats de travail et Avenants.



Missions Commerciales et Comptables :

- Prospection commerciale (marketing direct) ;

- Devis et Relance des prospects ;

- Gestion des réclamations clients ;

- Négociation des crédits de mobilisation de créances ;

- Facturation et relance clients ;

- Enregistrement comptables et lettrage des comptes;

- Etat de rapprochement ;

- Pointage des bons de livraisons ;

- Préparation des remises de chèques ;

- Règlement des fournisseurs ;

- Gestion des Dailly ;

- Déclaration de TVA ;

- Plan de trésorerie.



Je possède les sens des responsabilités et l'esprit d'initiative.

Mes qualités : Rigueur, méthode, Autonomie.

Maîtrise du Logiciel QUADRATUS, CEGID, WORD, EXCEL, POWERPOINT.









Mes compétences :

Rigueur dans le travail

Comptabilité

Facturation et suivi des encaissements

QUADRATUS

Gestion du personnel

Autonomie et initiative

Règlement Fournisseurs & Mandants

Accueil physique et téléphonique

Gestion des congés

Déclaration d'embauche

TVA sur les encaissements

Relance clients

Dailly

Devis travaux

Rapprochements bancaires

Open Office & Microsoft Office

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Prospection commerciale