Alexis BLANCO (BLANCO)

L'entreprise MENUISERIE OCCITANE située à Toulouse, ZI Thibaud dans le département de la Haute Garonne, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois est à votre service depuis 1979.



Nous sommes à votre disposition afin de vous conseiller dans le choix des matériaux, du mobilier et des différents éléments d'agencement.



Notre équipe réactive et dynamique met en oeuvre son savoir-faire, de la conception à la réalisation, afin de répondre à toutes vos envies dans les domaines de l'aménagement.



Nos compétences sont au service des professionnels comme des particuliers et en collaboration avec des architectes.



Notre atelier nous permet de vous proposer des réalisations sur mesure mais nous pouvons également prendre en charge la pose.



Devis gratuits, conseils personnalisés et présentation d'échantillons.



Possibilité de se déplacer à votre domicile afin de cibler votre véritable besoin et prendre les cotes nécessaires à l'établissement du devis.



Nombreux sont les partenaires qui nous ont fait confiance :

AIRBUS, ROUZES S.A., ROUZES SERVICES, L'AGENCE TWO, CLINIQUE DE L'UNION, SODEXO



N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.menuiserie-occitane.com



Mes compétences :

Chiffrage

Gestion de projet

Prise de décision

Conseil commercial