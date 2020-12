Bernard BERNARD SOBRA (SOBRA)

Objet : Proposition de collaboration



Madame , monsieur,

Développeur sur les environnements Windev / Webdev / WinMobile depuis 1996, je suis installé en indépendant dans ma belle région Catalane, après plusieurs dizaines d'années passées à Toulouse. .

Les outils modernes de management de projet et de visio-conférence permettent désormais denvisager des collaborations à distance efficaces et rentables : plus de lourds frais de déplacement, gain de productivité, mise en production au jour le jour, partage des données et des environnements de travail Ces évolutions permettent aujourdhui denvisager des collaborations très décentralisées.

Je pratique plusieurs méthodes pour guider mes projets et je peux madapter encore à dautres, les vôtres. Je peux fournir une capacité de travail journalière conséquente si besoin est, comme je peux rester hors de votre charge pendant longtemps si votre besoin nest pas présent.

Jai plusieurs clients, en général des entreprises moyennes, qui moccupent quelques jours par mois, ce qui me suffit compte tenu de mon statut de «pré-retraité». Cest dailleurs grâce à ce statut que jaffiche un tarif journalier de 240€ TTC (200€ HT). Je travaille actuellement sur les environnements de PC SOFT en version 24, mais je passerai, pour les clients qui en feront la demande, en version 26 dès le début de lannée.

Jai, au cours de ces nombreuses années passées en SSII, puis comme indépendant, touché de nombreux domaines fonctionnels comme par exemple:

Laéronautique, à travers des comptes prestigieux comme Airbus et Safran, le spatial (CNES), le suivi de satellite, lassurance, française et étrangère, les semi-conducteurs, lindustrie et lorganisation des bases de données «lourdes».

Si vous souhaitez que nous nous rencontrions, soit à distance soit en présence, pour parler dopportunité de collaboration, nhésitez pas à me contacter soit au téléphone, soit par mel.