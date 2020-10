Virginie PATTEIN

Experts en stratégie de recrutement, experts en transition professionnelle, nous accompagnons les décideurs à mieux recruter leurs collaborateurs et les cadres en repositionnement professionnel à trouver leur voie.



Mieux, nous révélons leurs compétences…



Recruteurs internationaux, nous plaçons des experts sur l’Europe entière pour d’importants groupes industriels : automobile, aéronautique, ferroviaire, nucléaire , transport … en CDI ou en Mission.



Coachs Opérationnels Orientés résultats, nous accompagnons du « jeunior » au « sénior », en poste ou non, dans leur évolution professionnelle.



Le recrutement, comme l’accompagnement (évolution, préparation à la retraite…), le développement personnel, le bilan de compétence ou mi-parcours, la formation, le reclassement, …, sont des outils qui servent la « Révélation de compétences ».



Nos ambitions :

Assister les décideurs, par le biais d’une méthodologie « pratico pratique » en utilisant des outils de conseil, de consultant et de coach, dans la définition des compétences manquantes dans leurs équipes, par exemple.



