Florence DUCASTEL

Rattachée au Responsable commercial STIMU, je suis chargée de développer le C.A. du secteur entreprises - motivation et récompenses -



Vous pouvez me joindre au 07 86 61 93 35



Mes 2 principales missions consistent à :

- déployer l'offre chèques, cartes et catalogue cadeaux.

- mettre en oeuvre des programmes de stimulation pour toute entreprise intéressée.



Mon activitée commerciale se décompose comme suit:

- actions de phoning (prospects ciblés par la direction)

- suivi des comptes clients ( gestion, qualité de la relation commerciale...)



Mes compétences :

Achats

Billeterie

Commerciale

Marketing

Marketing opérationnel

Prospection

Prospection commerciale

réseaux sociaux