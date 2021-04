Virginie SEGARD COSTE (SEGARD)

Citoyenne franco-canadienne, je suis passionnée par le multiculturalisme positif et créatif, la linguistique comparée et l'acquisition du langage.

J'accepte toute proposition pour partager mon expérience internationale, mon vécu sur trois continents (Europe, Amérique du Nord, Asie) et mes compétences de traductrice agréée, rédactrice, linguiste et enseignante en langues anglaise et française.



Je suis actuellement mère au foyer, et ce, depuis la naissance de mon premier fils en février 2016. C'est une position que j'ai souhaitée, car elle apprend énormément et permet d'évoluer avec son enfant. J'ai renforcé de nombreuses qualités telles que la patience, l'écoute, la résilience, le sens de l'organisation et acquis des compétences indéniables en faisant également l'école à la maison. S'occuper d'enfants exige beaucoup d'abnégation. Je n'ai aucun sentiment de sacrifice et aucun regret mais je souhaite maintenant reprendre dès septembre 2021 une activité avec toute la force et la détermination que ces six années m'ont apporté.



Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Relecture

Révision

Correction

Gestion de projets

Enseignement

Recrutement

Édition

Aide aux immigrants