Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Notaire à Paris 8ème, j'accompagne mes clients autant dans leurs projets immobiliers ou familiaux que leurs projets professionnels. Parlant anglais et allemand, et spécialisée en droit international privé.



A bientôt



Virginie Serpeau de Buttet



Mes compétences :

International

Management

Droit international privé

Droit notarial

Ingénierie patrimoniale

Droit de la famille

Droit immobilier