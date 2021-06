Visnja SERUGA

Office Manager avec une expérience d'une quinzaine d'années dans les achats, les ressources humaines, l'organisation de déplacements, de réunions et d'événements professionnels, je suis parfaitement bilingue en anglais et habituée à travailler dans des environnements multi-culturels exigents et des entreprises internationales. Je suis à la recherche d'un poste où je pourrai être le contact privilégié de la direction pour la gestion administrative de la société et des salariés.



Efficace, polyvalente, organisée et très disponible, je suis à l'écoute de la direction et des salariés dans le but d'optimiser les process, réduire les coûts et favoriser une bonne ambiance sur le lieu de travail.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil correspond à votre recherche. Je serai heureuse de discuter avec vous et de vous donner plus de détails sur mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Gestion administrative

Ressoures Humaines

Achats

Organisation d'évènements