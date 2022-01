Vitor DE OLIVEIRA ALVES

Riche d'une expérience de 39 ans dans divers domaines allant de la technique au management d'équipes puis d'ateliers, j'ai acquis un savoir faire et suis aguerri aux exigences de la production et de l'organisation.

Autonome et méthodique, en m'appuyant sur des indicateurs, mes facultés d'analyse me permettent d'apporter des solutions. Mon sens de l'écoute, de l'organisation, mon dynamisme et ma capacité à travailler en équipe sont mes atouts principaux. Appliquant les méthodes PDCA, résolution de problèmes, et autres outils du Lean, je suis capable de dégager des marges de progrès.

Je suis en recherche d'un projet professionnel vers des responsabilités de production et d'accompagnement en amélioration continue, ayant dans les dernières années travaillé en opérationnel fabrication, en management d'ateliers et d'unité autonomes de fabrication.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

TPM

Plasturgie (injection)