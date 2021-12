Votre entreprise est en création ou en développement et vous souhaitez lui trouver un cadre idéal ?



ACCET-Val d'Oise Technopôle est l’organisme départemental numéro 1 dans l’hébergement et l’accompagnement de jeunes sociétés.



Chiffres clés :

- 30 ans d’expérience

- 2000 entreprises accompagnées

- 90% de taux de réussite à 3 ans

- 2 millions d’euros de financement mobilisé annuellement

- 2 Incubateurs,5 Pépinières, 1 Hôtel d'entreprises et 4 autres sites Technopolitains répartis sur l’ensemble du département.

- 140 bureaux modernes et fonctionnels allant de 12 à 50m² ainsi que 8 ateliers aux dimensions élargies de 100 à 120 m².



Je vous invite à me contacter pour intégrer notre formidable écosystème et favoriser la croissance de votre startup.



Vivian Bertin

01 34 10 97 97

vivian.bertin@accet.asso.fr



Mes compétences :

Gestion de projets

Business development

Entrepreneur

Management

Commercial

Anglais

Webmarketing

Elearning