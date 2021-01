Viviane CADENAT

Je suis maître de conférences à l'université P. Sabatier de Toulouse depuis 2000. Mon laboratoire de rattachement est le LAAS/CNRS. J'enseigne la robotique et l'automatique pour des étudiants de niveau licence et master. Je suis particulièrement impliquée au sein de deux formations : la formation Système Interactifs et Robotique et le M2 Intelligence artificielle, Reconnaissance des formes, Robotique dont j'assure la responsabilité.



Mes compétences :

Robotique

Automatique

Commande de robots basée vision