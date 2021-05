Viviane JUBEAU

Découvrir, communiquer, optimiser et développer ...

Voilà ma philosophie ... résolument positive et enthousiaste !



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adaptabilité

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Internet

Adobe Illustrator

Gestion du stress

Content Management System

Aisance relationelle

SEO

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation du travail

Réactivité

Sens de l'initiative

Gestion de projet

Rédaction de contenus web

Evènementiel et logistique

Administration des ventes

Assistanat commercial

Communication

Gestion de conflits

Qualités rédactionnelles

PAO

Diplomatie

Evénementiel

Animation - formation

loyauté