Antoine JUBEAU

Après avoir eu mon baccalauréat scientifiques, je me suis dirigé vers un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle spécialité automatisme car je voulais m'orienter vers l'informatique ainsi que les nouvelles technologies.

J'ai intégré par la suite l'ESEO (Ecole d'Ingénieurs généraliste en électronique, informatique, télécoms et réseaux). Toujours attiré par l'automatisme, j'ai choisis la spécialité systèmes embarqués et automatisme en dernière année.

Au cours de ces études, j'ai effectué plusieurs stages. J'ai réalisé mon stage de fin d'étude IUT (10 semaines) chez Michelin Cholet où j'ai travaillé à la rénovation d'une armoire électrique et à l'intégration d'un automate au sein de cette armoire.

Chez Guérin Systems, intégré en stage de seconde année ingénieur (3 mois), j'ai programmé un Automate Rockwell. Cette Automate permettait de contrôler une chaine de production au sein de l'entreprise Nestlé au Sénégal.

Mon stage de fin d'étude ingénieur (5 mois) a été effectué chez SEA productique à Nantes. J'ai programmé plusieurs cartes d'acquisitions National Instruments. Ces cartes d'acquisitions étaient intégrées dans différents bancs d'essais qui testaient des freins Bosch.



Mes compétences :

Automatisme

Informatique

Ingénieur informatique

Perfectionniste

Robotique