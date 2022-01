Benjamin NEVEUR

Issu d'une formation culinaire, j'ai complété mon cursus par une licence professionnelle DRACI, "passerelle" entre le monde de la restauration et celui de l'agroalimentaire. Fort d'une expérience de 6 ans en restauration traditionnelle, je souhaite maintenant m'orienter vers un poste en R&D. C'est pour moi l'opportunité d'apporter mes conseils et ma créativité en matière culinaire, tout en complétant mes connaissances du monde industriel et de la formulation.



Mes compétences :

formulation

chef d'équipe

agroalimentaire

cuisinier

Management

Cuisine gastronomique

SAP