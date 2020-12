Benoit SELLIER

Testeur automaticien / Concepteur développeur informatique / Qualiticien

Je réalise actuellement des tests automatisés pour une application mobile (Android et iOS). En m'appuyant sur mon expérience de 3 ans de tests sur mobile chez Oui.sncf j'ai mis en place un système de tests automatisé basés sur Datadriven et la comparaison d'image sous Robotframework.

Précédemment j'ai eu une expérience de développeur Java/JEE chez Bodet sofware et chez DTA Ingénierie qui faisait suite à un cursus de Concepteur Développeur Informatique à l'ENI école (Titre validé).

Nantais, de formation universitaire (DEA Génie mécanique de l'Ecole Centrale de Nantes, Maîtrise de mécanique de l'université de Nantes) j'ai eu une première partie de parcours professionnel orienté Management et Qualité (Officier dans l'armée de terre, Responsable qualité dans les mines et carrière puis chez Manitou Group) qui m'a permis d'acquérir mes compétence en gestion de projet comme mes savoir être.



Durant mes expériences j'ai acquis des compétences:

- en connaissance des entreprises

- en techniques spécifique métiers: informatique, qualité...

- en management, jusqu'à 100 personnes à gérer

- en encadrement de projets (y compris transverse): planification, organisation et attribution des missions, contrôle des délais et de l'atteinte des objectifs compte rendus au donneur d'ordre et à la hiérarchie

- en travail à l'international (ONU-Liban)



De plus j'ai acquis et/ou amélioré des savoir être:

-responsabilité (renseignement, matériels technique)

-adaptabilité (diversité des missions, des situations et des métiers)

-prise de décisions dans les délais (parfois très court) avec de fortes implications

-qualité d'écoute, ouverture d'esprit



Mes compétences :

Automatisation de tests

Tests logiciel

Qualité

International

Sécurité

Mécanique

Ingénieur

QSE

Management

Environnement

Développement informatique