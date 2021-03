Benoit SELLIER

Mon expérience dans le domaine Bancaire, Assurance et Mutuelle me permet d'avoir une bonne connaissance fonctionnelle qui me permet de m'adapter rapidement.



Mon intérêt pour la technique ma permis de maîtriser des outils spécialisés dans les test technique comme QTP, selenium ou encore SoapUI , j'ai donc pu intervenir sur des missions d'expertises sur ces outils.



Mon utilisation quotidienne d'open source (orienté développement et test) associée à mes expériences passées me permet de conseiller mes différents clients vers les outils les plus adapté à leur besoin.









Mes compétences :

Salome TMF

JIRA

Selenium2 (webdriver)

Microsoft office

Quick Test Pro

Mantis

Systéme Linux

ALM

CMMI

Soapui

QTP

Qualité

Expertise

Linux

Test

Ubuntu

Mobile testing

Android SDK

Maven

JQuery Mobile