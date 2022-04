Benoit SELLIER

Dirigeant salarié d'une structure d'une quinzaine de personnes, chargé au niveau national du développement du département Systèmes et Signalisation Parking du groupe TTS, réalisant 4 M € de CA.

Je suis un passionné qui aime partager son goût du travail toujours axé avec mes équipes, sur la satisfaction client. Ayant animé des ressources de chantiers, d’atelier et actuellement l’équipe commerciale, je possède une bonne maitrise de toutes les étapes d'un projet, depuis l'étude, en passant par la prise de commande, l'ordonancement lancement et la production, jusqu’à la livraison et l'installation.

La diversité de mes expériences, ma polyvalence, ma pugnacité, et mon esprit d’innovation me permettent une meilleure écoute et approche des besoins clients.





Mes compétences :

Organisation des services

Gestion d’un établissement

Suivi de projets commerciaux et techniques

Développement commercial

Reporting

Développements d’outils, d’indicateurs de mesure

organisation

service

pugnacité