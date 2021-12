SORTIE DE MON LIVRE "DU SANG SUR LE SKAI" (pas pu faire suivre la photo de la couverture)



éditions Sydney Laurent ou FNAC etc... Il s'agit d'une sorte de saga inspirée de ma vie, des années 60 aux années 2020 en passant par le show biz, la révolution sexuelle, les babas cools, la drogue, le sexe, LE THEATRE, le CINEMA, la sincérité, la naïveté, les amours, les chagrins, la santé, lâge, puis la spiritualité, la vie quoi



quelques retours :

FA : A lire!

Très belle histoire que celle de ces jumelles! Une vie pas facile, mais elles saccrochent! Le titre ne reflète pas le contenu, mais on comprend pourquoi il a été choisi. Le style reflète le café théâtre : raconter en peu de mots une histoire. Du coup, il y a du rythme, ça bouge vite! Je ne l'ai pas lu : je l'ai dévoré! Il y a beaucoup de pudeur dans ce récit, des non dits, mais on devine les joies, les peurs, le chagrin, le courage... et l'amour! Beaucoup d'amour! C'est un livre positif, frais! A lire sans retenu : ça fait du bien ! Merci à l'auteur pour ce bon moment!



PA : Je viens de finir le livre et jen ai les larmes aux yeux ! Tant de tristesses, de galères, de peines, de tromperies cachées par un si grand sourire Cest très émouvant, lécriture est rapide, légère, comme une pudeur Je suis très ému



FDA : J'ai A D O R É!!!!!! Je l'ai dévoré!!!! Un énorme merci d'avoir eu le courage de l'écrire et de le publier!!!! Lécriture est rapide, il y a du rythme! Quelle aventure que la vie de ces deux jumelles trop gentilles! On devine beaucoup de chose entre les lignes! Cest une belle leçon de courage et surtout damour! Merci pour ce bon moment passé avec Laure et Louise!



Court métrage sur l'ILLETTRISME LA DAME DU PREMIER nombreuses récompenses... voir sur ma page FACEBOOK

Viviane LUCAS de MOÜY multi primé



COMEDIENNE, auteure, adaptatrice, metteuse en scène, plus de 40 pièces de théâtre, du cinéma, de la TV, du café théâtre, du théâtre de rue... VOIR MES DEMOS : http://www.dailymotion.com/user/VivianeLucas

ENSEIGNEMENT OCDE pendant dix ans et depuis 5 ans chez ISIT : formation Prise de Parole par mes techniques théâtrales et médiatiques en six séances

Le but : être à l'aise en toutes circonstances quelque que soit k'importance de la prise de parole

diction, décontractio, respiration et diverses techniques pointues, ludiques, élaborées au fil des années de mon expérience et qui ont fait leurs preuves; COURS DE THEATRE

synchro, voix off http://www.dailymotion.com/user/VivianeLucas



Mes compétences :

Comédienne

Ecriture

Voiceovers

Pubs

THEATRE, comédienne, auteur, mise en scène

CINEMA

THEATRE : comédienne, auteur, mise en scène