Vivien MISSAMOU

S'appuyant sur des technologies standards fiables et robustes, j'analyse, modélise et développe des systèmes en grande autonomie,( rédige des spécifications si ce n'est pas encore fait). Recueil de besoins, user stories.

Je suis bilingue : Anglais/Français, et un peu d'espagnol.

qlqs technologies / concepts : Rest Api, Microservices, jersey,undertow,mongodb,kafka,neo4j, android,etc.

qlqs langages : java, javaEE, js, sql,Nosql, etc. (php personnel)

environnement : mobile, serveur, desktop

outils: jenkins,maven, git,docker,swarm,etc.

métiers : peut formaliser des processus et activités dans divers métiers.



update: dec 12, 2019



Mes compétences :

Eclipse RAP

Eclipse RCP

Business Process & Workflows Management

Datamining

Outsourcing

Datawarehousing

BI

Hibernate JPA

Bases de données rélationnelles

Architecture informatique

Programmation orientée aspect (AOP)

Workflow model reference

Business process

CEP

Messaging MOM

Système versionnage (GIT, SVN)

Adobe (MC)

SQL (PL/Transact)

PHP/jquery,JS,CSS,HTML

Intégration continue (HUDSON)

architecture fonctionnelle

Analyse fonctionnelle et technique

Méthodologies développement: agile-Scrum-XP-UP

JAVA ME, Embedded (en progression)

Android

Serveurs d'applicationset web

Eclipse, Netbeans,JDevelopper

Windesign, MagicDraw, phpMyadmin,Webmin

Windows / Ubuntu (server)

Windows / linux

Intégration de solutions

Word,excel,pwPoint, etc.

Spring Framework

Apache cordova

OSGI core framework and services

Big Data

JBoss platform

IBM worklight studio

Apache Hadoop

JAVA / JAVA EE

Bonitasoft

Merise

UML

BPMN, BPEL, XPDL, wfXML...

Cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS)

programmation orientée objet (OOP)

Eclipse Plug-in, platfo