Vivien Thierry LENGUE BELHE

Ingénieur Qualiticien

-Master professionnel en Contrôle et Gestion de la Qualité obtenu à l' École Nationale Supérieure des Sciences Agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré,

-Spécialités : Agro-industries, Environnement, Services



Biologiste

-Licence en Biologie des Organismes Animaux de l’université de Yaoundé 1.



Mes compétences :

Maîtrise statistique des procédés (MSP)

Système de Management de l'Environnement (SME))

Management des projets

Métrologie

Normes ISO 9001:2008, ISO 22000:2005

Systeme de Management de la Securité (SMS)

Management des risques (HACCP, AMDEC, APR)

Droit et gestion de l'environnement

Bonnes pratiques de laboratoire et d'hygiène

Propriété intellectuelle