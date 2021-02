Voahirana RAMBELONIAINA

Passionnée par l’univers sportif depuis mon enfance, j’ai naturellement orienté ma carrière professionnelle vers ce domaine. Mes expériences dans les entreprises comme Décathlon, Endurance Shop puis Karanta m’ont familiarisées avec les différentes branches du marketing du sport. Dotée d’une forte polyvalence, d’un esprit entreprenant et organisé, j’ai eu l’occasion de gérer plusieurs projets en même temps. Aujourd’hui basée en région parisienne, je suis à la recherche d’un nouvel objectif professionnel qui est de pouvoir travailler pleinement dans l’évènementiel sportif en tant que chef de projet. Un domaine fort et attrayant qui me permettrait d’appliquer mes compétences à la passion qui me lie depuis toujours.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

Microsoft Office

Adobe InDesign CS5

Vente

E-commerce

Adobe Lightroom

Graphisme web

Graphisme print

Gestion de projet web

Marketing

Événementiel sportif

Gestion de projet

Réseaux sociaux