Wa Kouame KOUAME

KOUAME Wa KOUAME BLAZIUS

Né le 28/03/1989 a Béoumi-centre de la côte d'Ivoire

Contacts :08106402/42281215

E-mail: kkouamewa@gmail.com.

Excellent responsable des ressources humaines. Master en Gestion des Ressources Humaines et le BTS en communication en entreprise... Consultant et Gestionnaire indépendant de création de plantations d'hévéa et du vivrier... Je souhaite intégré l'administration une entreprise privée! ...



Mes compétences :

Gestion des conflits

Droit des sociétes

Sociologie du travail

Organisation du service/RH

Politique de formation

Droit du foncier rurale

La paie

Politique d'évaluation

Communication financière

Technique de vente

Gestion des carrières

Communicationde crise, des organisations et instit

Fiscalité de fonctionnement