Wadson WADSON (JEAN-BAPTISTE)

Universitaire, j'ai fais des études de droit jusqu’au master. J'ai une passion toute particulière pour le management des hommes, de la diversité et le transport. A cet égard j'ai fais une licence en Gestion des services à l’environnement à l'IUT de Mantes la Jolie pour consolider et professionnaliser cette aspiration. Cette licence a pour vocation de former des managers dans les différents pôles d'activités de Veolia environnement, tels que la propreté, l’Energie, l’eau et le transport de voyageurs.



Pour moi le manager est un psychologue. En effet il fait face à une diversité de personnalités et d'histoires. Son soucis premier est d'obtenir le meilleur de chacun de ses collaborateurs, en favorisant leur autonomie afin de conduire l'entreprise vers sa destiné première à savoir : faire des bénéfices.



Pour atteindre ce but, plusieurs conditions sont nécessaires. Le premier est la satisfaction du client, c'est l'élément central. Mes anciens supérieurs de la société de Shell avaient pour habitude de dire : "le client rien que le client". Ensuite il faut que ses collaborateurs épousent l'ambition de l'entreprise dans sa recherche continue de la satisfaction des besoins sans cesse changeants du client institutionnel et usager. Pour ce faire il faut un leader, un bon manager. Ce dernier doit s'attacher à pérenniser, à favoriser un environnement social paisible, en développant l'autonomie du personnel et permettre ainsi l’exercice de la pleine mesure de leur capacité, tout en facilitant la formation continue de chacun.



Mes compétences :

Microsoft Office Publisher

Microsoft Word

Microsoft Excel

Management

Vente

Gestion des compétences

FDS

ABC PLANNING

SAEIV

Communication