Titulaire d'un diplôme national d'ingénieur en instrumentation et maintenance industrielle et après une première expérience de six mois dans l'ingénierie d'automatisation à bord de la plateforme pétrolière IKDAM de LUNDIN PETROLIUM, je suis mon parcours professionnel dans le domaine de consulting et spécialement dans les ERP.



Mes compétences :

Compiere

Autocad P&ID

Autocad électrique

Solidworks

Rockwell Software

Visual Basic 6