Je suis titulaire d’un Diplôme National d’Ingénieur en Sciences Appliquées et en Technologie, spécialité Instrumentation et Maintenance Industrielles, délivrée par l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) TUNISIE, session de Janvier 2013.



Mes compétences :

GMAO/Maintenance

Solidworks

Labview