Jeune Diplômée en intelligence artificielle. Je suis à la recherche d'un premier emploi en BI et Big Data.



Mes compétences :

Scilab

SQL

Python Programming

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Windows

Matlab

Linux

JavaScript

Java

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Machine Learning

Data mining

Programmation R

Rational Rose

Business Intelligence

UML/OMT

Prolog

PostgreSQL

Oracle 10G

Microsoft Office