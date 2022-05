Je suis Mlle Wafa BENTAJAR, lauréate du programme Bachelor Business; Groupe Sup De Co La Rochelle (France), j'étais spécialisée en Marketing relationnel. J'ai effectué plusieurs expériences professionnelles, tout au long de mon processus d'études, et qui m'ont permis en plus des acquis théoriques de développer certaines qualités, notamment l'autonomie, la prise d'initiative, ainsi que le bon relationnel.

Le Marketing est un domaine auquel je porte un vif intérêt, je souhaite vivement y faire ma carrière, et gravir les marches de mon projet professionnel.