Wafa ELEIWA

J’occupe actuellement le poste d’ingénieur d’application mécatronique au sein de l’entreprise SKF France, j’ai comme mission le suivie des dossiers techniques des clients, répondre à leurs CdC avec des propositions techniques adaptées. Je travaille avec les systèmes linéaires – vérin électrique, vis à billes/ rouleaux, guidage et tâble linéaire, et roulement capteur.



Je suis le contact technique pour tous les clients directes grand compte chez SKF, je les accompagne dans leurs projets comme support technique, pour répondre à toutes questions concerant le choix et l'utilisation de nos solutions linéaires.



Ma mission se résume à prendre les demandes des clients, les reformuler afin de bien définir leur besoin et établir un dossier technique complet et claire, puis garantir le roule d’interlocuteur entre le client et l’unité de fabrication afin de livrer la solution adaptée, la solution peut être un produit standard ou sur mesure.



Je gère aégalement les clients utilisateurs, je les aide à intégrer nos solutions dans leur systèmes, et expertiser leurs retours qualité afin d’identifier l’origine de la panne et proposer des conseilles d’utilisation ou changer la gamme de produit.





Mes compétences :

Conception mécanique

CAO

Conception de Produits

TRIZ

AMDEC

Gestion de projet

FPGA applications

Matlab

Analyse fonctionnelle

Analyse de la valeur

Qualité

MRP I/MRPII

Kamban

Robotique

Gestion d'atelier de Fabrication

Labview

Informatique industrielle

Géopolitique

Éléments finis

CFAO CATIA

Propriété intellectuelle

Conception

chef de produit

électronique

mécatronique

Composants linéaires