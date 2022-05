Licenciée en gestion hôtelière et touristique, ma spécialité est la gestion, j'ai eu la chance d'intégrer à la direction de Tourisme et de l'Artisanat , mes missions sont diverses : inspecter , contrôler , gérer, suivi des projets Hôteliers ... etc

dynamique , Motivé , assez intelligente, cela me permets de concentrer aux choses vraiment importantes dans la vie , j'espère m'épanouir dans une structure hôtelière plus profonde !



Mes compétences :

Gestion

Contrôle qualité

Réception Hôtellerie