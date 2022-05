Wafa KASSAAGI

Actuellement étudiante à La Cité d’Ottawa en programme de parajuriste, ma date de graduation est prévu pour le mois d’avril prochain. En effet, je dois effectuer dans le cadre de mes études, une période de stage dans un cabinet juridique à plein temps d’une durée de (3) trois semaines.

Je possède aussi un diplôme en Sciences juridiques et je témoigne d’une expérience professionnelle unique en tant que documentaliste juridique dans un grand cabinet d’avocats international. Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir de solides compétences en veille règlementaire des textes juridiques, traitement des archives, gestion de la bibliothèque, recherche d'information et classement méthodique. D'autre part, je possède une bonne maitrise des logiciels et divers outils informatiques, et le respect de la confidentialité est pour moi une seconde nature.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit bancaire

Droit immobilier

Droit financier

Droit boursier

Droit de l'urbanisme

Droit de l'environnement

Droit de la propriété intellectuelle

Droit d'auteur

Droit du commerce international

Droit d'incitation aux investissements

Droit des assurances

Droit des affaires

Droit des marchés publics de travaux

Droit des Transports

Droit administratif

Droit des Hydrocarbures

Droit des marques

Droit fiscal

Recherchiste (Internet, revues juridiques...)

Bibliothèque numérique

Doctrine et Jurisprudence

Classement Thématique

Archivage numérique

Mise à jour d'une base de données juridiques

Droit des télécommunications

Veille juridique

Rédaction de newsletters juridiques

Montage informatisé des textes juridiques

Structuration de documentation juridique en papier

Aide juridique (avocats, financiers...)

Encadrement d'aides-documentalistes juridiques

Gestion des abonnements et des acquisitions

Prêts et retours

Maîtrise logiciels Word,Excel,Power Point,Lotus

Mise à jour