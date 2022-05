A la rechercher d’un poste évolutif de responsabilité où je pourrais coordonner,exécuter et contrôler en toute autonomie et confidentialité toutes les activités d'une entitée efficacement et effectivement pour permettre d'atteindre les buts et objectifs avec une satisfaction maximal.



Mes compétences :

Administration

Assistanat

Bâtiment

Chef de projet

Coordination

Culture

Evénementiel

Executive assistant

Gestion hôtelière

Manager

Office Manager