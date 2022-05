Wafa REZGANI

Je suis une jeune ingénieure agronome, spécialiste en génie halieutique et environnement, et ayant obtenue un diplôme de master, je suis à la recherche d’une expérience enrichissante dans le domaine.



Spécialisée dans les domaines de la Gestion des Pêches et des Écosystèmes côtiers et continentaux, mes connaissances acquises tant d’un point de vue technique, scientifique, administratif et légal seront profitables pour les missions qui me seront confiées.





Mes compétences :

Gestion des pêches

ArcView

R

Gestion intégrée des zones côtières

législation maritme

atlas cartographique

Microsoft Office

Gestion de projet

Ecopath

Biologie halieutique

Idris

Analyse de données

ArcGIS