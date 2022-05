Yosra REZGANI

Je suis Rezgani Yosra, diplômée d'un Master en Big Data de

lIHEC de Carthage.



Passionnée par le domaine et les technologies du Big Data/Data Science et

du Machine Learning.



En tant qu'un profil Data Scientist/Data Engineer polyvalent possédant des compétences techniques en Big Data (Ecosystéme Hadoop, Apache Spark, Sqoop, Flume, Cloudera , Scala, Hive, Pig, Hbase, Cassandra,MongoDB, NoSQL) et Data Science(Machine Learning, Scikit-learn, Pandas ,Data mining, Web mining, Features Engineering.) et d'autres managériales(Management d'équipe/Projets, E-commerce, E-Business, E-Marketing- Référencement web ,Techniques de prospection, Négociation.), jai déjà eu loccasion deffectuer plusieurs stages en entreprises et de travailler sur des projets innovants dans plusieurs domaines ( Finance et Risk & compliance, e-commerce,Marketing..), ces expériences m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques .



Je souhaiterais vivement contribuer à vos activités, ma capacité à m'intégrer

facilement dans une équipe, ma rigueur ainsi que mon professionnalisme me

permettent d'assumer pleinement mes responsabilités professionnelles au sein de votre équipe. Avoir des connaissances sur le RGPD, vous pourrez me confier toutes les tâches les plus sensibles en toute confiance et sécurité.