Salut tout le monde,



Aujourd’hui, parallèlement à mes études, je continue à préparer à des concours nationals qui vont me permettre de devenir une professeur universitaire.



Je souhaiterai, une fois mes études terminées, m'orienter plus particulièrement vers le management des réseaux, l'audit, le consulting.Je suis autonome, passionné, rigoureuse, volontaire et vigilante...



Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements ou pour que nous pussions nous rencontrer.



Cordialement,

Sayeb Wafa

saib_wafa@yahoo.fr



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies